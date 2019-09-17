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'Açık Kapı', vatandaşları ağırlamaya devam ediyor

Sivas Valiliği bünyesinde hizmet veren ve vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesinin hedeflendiği ’Açık Kapı’ vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

Sivas Valiliği bünyesinde hizmet veren ve vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesinin hedeflendiği 'Açık Kapı' vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.


Sivas Valisi Salih Ayhan, 'Açık Kapı'yı ziyaret ederek halk günleri kapsamında sorunlarını iletmeye gelen vatandaşlarla tek tek görüşüp taleplerini not aldı.


İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından; 2 yıl önce birçok ilde uygulamaya konulan Açık Kapı Projesi'nin Sivas'ta da başarıyla uygulandığını anlatan Vali Ayhan, Açık Kapı'da her müracaatın ve talebin kayıt altına alındığını,ilgili kurumlara iletilerek 7 iş gününde olumlu veya olumsuz dönüş yapılması gerektiğini, İçişleri Bakanlığının da doğrudan bu sistemi takip ettiğini söyledi. Vatandaş odaklı kamu hizmeti anlayışla; haftada iki gün olmak üzere halk günleri yapıldığını, diğer yandan da Açık Kapı hizmetlerinin devam ettiğini dile getiren Vali Ayhan, "Tarihi valilik binamız ile yeni ek hizmet binamızda açık kapı büroları var. Burada görevli arkadaşlarımız, vatandaşlarımızla ilgilenerek yardımcı olmaya çalışıyor. Son bir yıl içerisinde 3 binin üzerinde vatandaşımız açık kapıyı ziyaret etti" dedi.


Vali Ayhan, "Vatandaş odaklı kamu hizmeti anlayışından hareketle Açık Kapı, vatandaşın kamu hizmetinde aksayan ya da iletişime ihtiyaç duyulan meseleleri için önemli bir merkez olmuş durumda. Kuruma gitmeden vatandaşımızın sorunlarını doğrudan Açık Kapı'ya iletmiş olması son derece önemli" diye konuştu.

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