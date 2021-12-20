İhlas Haber Ajansı

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Açıl'ın adı parkta yaşatılacak

Sivas Valiliği himayelerinde, İmranlı Kaymakamlığı ve İmranlı Belediyesi destekleriyle ilçe merkezinde bulunan TOKİ bölgesi modern bir görünüme kavuşuyor.


İmranlı Kaymakamlığı Proje Ekibi Koordinatörü Fatih Yüce yapılacak çalışmalar ve proje hakkında Kaymakam Hüseyin Çamkerten'e bilgi verdi.


Kaymakam Çamkerten, yaklaşık bir yıl önce Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan ve 15 Aralık'ta tüm Kızılırmak çevresini kapsayacak şekilde ihale edilen ıslah çalışmalarının ve istinat duvarının yapımının ardından yaklaşık 17 bin 500 metrekarelik bir alana yapılacak parka geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden merhum İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın isminin verileceğini söyledi.


Çamkerten; parkta kafeterya, çocuk oyun alanları, spor ve dinlenme alanlarının bulunacağını sözlerine ekledi.

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