Açılışa gün sayan Hamidiye Kültür Bahçesi'nde atlı okçuluk gösterisi ilgi gördü

Sivas'ta açılışa gün sayan Hamidiye Kültür Bahçesi'nde düzenlenen atlı okçuluk gösterisi büyük ilgi gördü.

Bir zamanlar Osmanlı saraylarına at yetiştiren eski Sivas Harası şimdi Hamidiye Kültür Bahçesi olarak birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Turizm Haftası nedeniyle geçtiğimiz gün cirit gösterisi yapılan Hamidiye Kültür Bahçesi'nde bugün gerçekleştirilen atlı okçuluk gösterisi nefesleri kesti. Gösteride görev alan sporcuların binicilik ve okçuluktaki yetenekleri izleyenleri hayran bıraktı.

Gösteriyi izleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, ata sporlarını tanıttıklarını belirterek, “15- 22 Nisan tarihleri arası Turizm Haftası. Hafta münasebetiyle Hamidiye Kültür Bahçesi'nde güzel etkinlikler icra ediyoruz. Kültür bahçemizdeki değerlerimizi ön plana çıkartma adına isabetli oldu. Burası her alanda bir cazibe merkezi olacak. Bunlardan biride ata sporları merkezimizdir. Ata sporlarımızı yaşatma anlamında çok güzel bir mekana sahip olduk. Gençlerimize ata sporlarımızı tanıtmış oluyoruz. Hem de Turizm Haftası'nı anlamlı hale getirmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.