Adana Demirspor - Sivasspor maçında Mert Güzenge düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Sivasspor maçında hakem Mert Güzenge görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak olan Adana Demirspor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Mert Güzenge düdük çalacak. Güzenge'nin yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.