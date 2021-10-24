İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana Demirspor'da Babajide Akintola kırmızı kart gördü

Adana Demirspor’un futbolcusu Babajide Akintola, Sivasspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direk kırmızı kart gördü.

Adana Demirspor'un futbolcusu Babajide Akintola, Sivasspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direk kırmızı kart gördü. Akintola, gelecek hafta Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.


Süper Lig'in 10. haftasında 1-1 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor - Adana Demirspor karşılaşmasının 84. dakikasında mavi-lacivertlilerin futbolcusu Babajide Akintola, kırmızı kart gördü. Rakibine yaptığı faul sonrası hakem Bahattin Şimşek, direk kırmızı kartını çıkardı ve Akintola oyun dışı kaldı.


Akintola, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Başakşehir maçında görev alamayacak.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.