Adana Demirspor'da Babajide Akintola kırmızı kart gördü

Adana Demirspor’un futbolcusu Babajide Akintola, Sivasspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direk kırmızı kart gördü.
Adana Demirspor'un futbolcusu Babajide Akintola, Sivasspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direk kırmızı kart gördü. Akintola, gelecek hafta Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 10. haftasında 1-1 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor - Adana Demirspor karşılaşmasının 84. dakikasında mavi-lacivertlilerin futbolcusu Babajide Akintola, kırmızı kart gördü. Rakibine yaptığı faul sonrası hakem Bahattin Şimşek, direk kırmızı kartını çıkardı ve Akintola oyun dışı kaldı.
Akintola, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Başakşehir maçında görev alamayacak.