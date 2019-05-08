"Adet döneminde ağır iş ve ağır sporlardan kaçınılmalı"

Dr.Nadir Comart, adet döneminde ağır işler ve ağır sporlardan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Nadir Comart, “Her kadın yaşamı boyunca belli bir dönemde adet görür ve bazı dönemlerde ise bazı sorunlar yaşar. Kimisi düzensiz adet görmeden şikayetçiyken kimisi ise sancılı adet dönemlerinden şikayetçi olabiliyor. Adet düzensizliklerinin bazısı hormonal problemlerden, üreme bozukluklarından, psikolojik etmenlerden kaynaklanabildiği gibi genetik sebeplerden de meydana geliyor olabilir. Adet görmek her sağlıklı kadının hayatının önemli bir parçasıyken, sancılı adet dönemleri bazen hayatı oldukça zorlaştırabiliyor. Bu dönemde hissedilen kramplara; mide bulantısı, ishal, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, çarpıntı, bel ve sırt ağrısı, yorgunluk, grip ve benzeri hisler eşlik edebilir. Yine bu dönemde; iş ve sosyal hayatı olumsuz etkileyebilecek sinirlilik, uykusuzluk ve konsantrasyon kaybı meydana gelebilir. Adet sancısı kimi zaman normal kimi zaman ise çok sancılı geçen kasılmalardır. Bu kasılmaların nedeni rahim içi tabakanın kendini yenilemesidir. Bunlar dışında yorgunluk; tansiyon düşüklüğü gibi hisler de adet sancısı sırasında yaşanan duygu ve hormon değişikleri arasında yer alır” dedi.

"Bölgedeki kan dolaşımını hızlandıracak her şey adet sancısına iyi gelir"

Comart, bölgedeki kan dolaşımını hızlandıracak her şeyin adet sancısına iyi geldiğini ifade ederek, “Genelde adet sancıları geceleri artış gösterir, özellikle akşamları sıcak su torbaları battaniyeler ile bölge sıcak tutulmalıdır. Bununla beraber sıcak içecekler bitki çaylarının ağrıyı rahatlatmada etkisi vardır. Bu süreçte aç kalınmamalı ve karın bölgesine dairesel hareketler ile masaj yapılmalı. Eğer sancılar dayanılmayacak kadar şiddet gösterirse ılık duş yapılmalı. Düzenli egzersiz adet sancıları azaltan etkenlerdendir. Fakat adet döneminde ağır işler ve ağır sporlardan muhakkak kaçınılmalı. Çinko, kalsiyum ve E vitamini tüketimi adet sancısını azaltacaktır. Doğal sancılardan yani primer dismonerenin yanı sıra sekonder dismenore dediğimiz 20-30 yaşlarda ortaya çıkan ağrılar olabilir. Bu ağrılar myom, yumurtalık kisti, polip, genital enfeksiyonlar, servikal darlık, rahim içi yapışıklık, bası yapan tümörlerin habercisi olabilir. Bu ağrılar muhakkak bir kadın doğum uzmanı tarafından jinekolojik muayenenin yanı sıra ultrasonografi ile de incelenmelidir” şeklinde konuştu.