Adeta ceviz ormanı

Sivas'ın İmranlı ilçesi Ardıçalan köyünde kurulan ve adeta ormanı andıran Türkiye'nin en büyük 5. ceviz bahçesi dikkat çekiyor.

İmranlı ilçesine uzaklığı 29 kilometre olan Ardıçalan köyünde özel bir işletme tarafından ceviz bahçesi kuruldu. Yaklaşık 1400 ile 1700 rakımları arasında 1250 dekarlık alana dikilen yaklaşık 30 bin ceviz ağacı adeta ormanı andırıyor. Chander ve Fernor cinsi ceviz ağaçları 10. yılında ağaç başı yaklaşık 20 kg ürün verecek. Öte yandan havadan da görüntülenen ceviz bahçesini, Sivas Valisi Salih Ayhan'da ziyaret ederek üreticisinden bilgi aldı.

“Türkiye'de birkaç tesisten biri”

Burada açıklama yapan Vali Ayhan, ceviz bahçesinin Türkiye'de birkaç tesisten biri olduğunu söyleyerek, “ Bugün hakikaten gurur duyacağımız göğsümüzü kabartarak söyleyebileceğimiz harika bir tesisteyiz. Yaklaşık 1200 dönüm alanda kurulan ceviz bahçesindeyiz. Dağın tam tepesine 1400 rakım yer yer 1700 rakım alanlara adeta nakış nakış işlemiş, el emeği göz nuru 30 binin üzerinde ceviz ağacı dikmiş. Görüyoruz ki Sivas'ın bütün coğrafyasında her türlü bitkinin her Türklü meyvenin, sebzenin olabileceğini kanıtlayabileceği vaziyette örnek olmuş bir vaziyetteyiz. Bin 200 dönüm bir alan Türkiye'de birkaç tesisten bir tanesi. Seneye de ceviz ağaçlarımız ürün vermeye başlayacak. Bu tarlada büyük bir emek var. Sivas'ın bütün coğrafyası bu şekilde olacak. Sivas tarımda çok iyi bir noktaya gelecek” dedi.