Adeta kanser savaşçısı doğada kendiliğinden yetişiyor faydası saymakla bitmiyor

Sivas'ta dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen ve kanser savaşçısı olarak bilinen ışkın otunun faydaları saymakla bitmiyor.

Sivas, Malatya, Elazığ gibi illerde dağlık alanlarda yetişen ışkın otu Anadolu'da yayla muzu olarak da anılıyor. Doğada kendiliğinden yetişen ve şifa deposu olarak bilinen ışkın otunun gövdesi ve kökü pişirilmeden tüketiliyor. Toplaması bir hayli meşakkatli olan ot, salata ve bazı yemeklerde kullanılmasının yanı sıra sade olarak da yeniliyor. Kabuğu soyularak tüketilen ve ekşi bir tada sahip olan ışkının; kanser önleyici, bağırsak çalıştırıcı, öksürük önleyici, kemik erimesi önleyici gibi birçok faydasının olduğu biliniyor. Sivas Medicana Hastanesinde görevli Diyetisyen Eda Ünal, ışkının faydalarından bahsetti. Diyetisyen Ünal, ışkının kanseri önlemesinde iyi bir savaşçı olduğunu ve fazla tüketildiğinde zararlı olabileceğini söyledi.

Faydası saymakla bitmiyor

Diyetisyen Eda Ünal, ışkının kemik erimesi, kanser, soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi geldiğini belirterek, “Bugün çok fazla bilinmeyen ışkın otundan bahsetmek istiyorum. Işkın otu Mayıs Haziran aylarında dağlık alanlarda görülen özellikle Sivas, Malatya, Erzurum, Elazığ gibi şehirlerde sıklıkla görülen otsu bir bitkidir. Genelde gövdesi ve otu tüketilmektedir. Ekşi bir tadı olan ışkın Anadolu'da uçkun veya yayla muzu olarak adlandırılır. İçerisindeki A,C, E vitaminleri ve Selenyum bakımından zengindir. Bu yüzden güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Ayrıca polifenol ve antioksidan içeriği sayesinde kanserin önlenmesinde güçlü bir savaşçı olarak kullanılmaktadır. Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklar sonrası oluşan öksürükte ışkın yararlı bir bitki olarak kullanılır. Işkın içerisindeki pektin ve lif sayesinde bağırsakların çalıştırılmasın da oldukça etkilidir. Bunun dışında gaz söktürücü olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca ışkın K vitamini içeriği sayesinde kemik erimesini önlemekte oldukça etkilidir. İçeriğindeki lif sayesinde insülin direncini kırarak kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor. Kolesterolün düzenlenmesinde de etkili olmaktadır'' dedi.

Fazlası zarar

Diyetisyen Ünal, ışkının fazla tüketildiğinde zararlı olabileceğini söyleyerek, “Salatalarda, zeytinyağlı yemeklerde veya yumurtalı yemeklerde kullanabilirsiniz. Her şeyde söylediğimiz gibi ışkın tüketiminde de miktar oldukça önemli. 2-3 adet ışkın bir porsiyon meyveye eşdeğer. Emziren anneler ve hamilelerde tüketilmemesini tavsiye ediyoruz. Tüketmeden önce doktorunuza ve diyetisyeninize danışın. Işkın bağırsak sistemi için oldukça yararlı ancak fazla tüketildiğinde müshil etkisi yapabildiği için bağırsak hareketlerini hızlandırarak ishale sebep olabilmektedir. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor'' şeklinde konuştu.