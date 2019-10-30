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AFAD'ın seti köyü kurtardı

Sivas’ta dev kayaların tehdit ettiği Kavaklı köyü, AFAD tarafından örülen 1 kilometre uzunluğundaki setle koruma altına alındı.

Sivas'ta dev kayaların tehdit ettiği Kavaklı köyü, AFAD tarafından örülen 1 kilometre uzunluğundaki setle koruma altına alındı.


Yıldızeli ilçesinde bulunan Kavak köyü bir süredir köyün arkasında bulunan hakim tepeden koparak köye kadar inen dev kayaların tehdidi altındaydı. Evlerinde oturmaya korkan köy sakinleri ilçe kaymakamlığından yardım istedi. Yapılan ilk incelemenin ardından köyün taşınması planlandı. Ancak yaklaşık 130 hane olan köyün taşınması güç olacağından başka çareler arandı. Sivas AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede köyün modern set teknikleri ile koruma altına alınabileceğine karar verildi. AFAD tarafından köyün ardında ki yamaca 1 kilometre uzunluğunda set çekildi. 500 metresi çelik örgüden kalan kısmı ise dolgu duvardan oluşan set ile köy koruma altına alındı.



Köylü rahat nefes aldı


Köyün koruma altına alınması için ilk çalışmaları başlatan köyün eski muhtarı Salim Tutucu, AFAD başta olmak üzere köyün bu büyük problemini çözen devlet görevlilerine teşekkür ederek, “Köyümüzün arkasındaki yamaçtan kopan kayalar köyümüze düşüyordu. Geçtiğimiz yıl düşen dev bir kaya bir iş makinesinin üzerine düştü. Can güvenliğimiz yoktu. Evlerimizde korkarak oturuyorduk. Devletimizden yardım istedik. Bu set yapıldı. Şu an evlerimizde güven içerisinde oturuyoruz. Rahat bir nefes aldık” dedi.

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