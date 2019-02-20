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AFAD'tan işitme engellilere yönelik kış gezisi

Sivas İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği kış gezisiyle işitme engelliler Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’ne götürdü.

Sivas İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği kış gezisiyle işitme engelliler Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne götürdü.


Sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlenen kış gezisine işaret dili tercümanı refakatinde 27 işitme engelli katıldı. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne götürülen engelliler burada eğlenceli vakitler geçirdi. Kayak yapan engelliler unutulmaz bir gün yaşadı.


AFAD Sivas İl Müdürlüğü daha önce de engellilere yönelik olarak SODES Projesi kapsamında temel afet bilinci eğitimi ve yurt içi gezi faaliyetleri düzenlemişti.

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