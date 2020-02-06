Afetlerden korunmak için kurban kestiler

Sivas'ta, son günlerde ülkemizde yaşanan kazalardan ve afetlerden korunmak için kurban kesilirken afetzedeler için 41 adet bağışlandı.

Sivas'ta Kurban Kesim Merkezinde Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi ortaklığında son günlerde ülkemizde gerçekleşen afetler ve kazalardan için kurban kesildi. Kurban kesimine Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı ve Sivil Toplum Kuruluşları katıldı.

Kurban kesiminde konuşan Vali Salih Ayhan,“Van'da ki çığ felaketi, şehitlerimiz Suriye sınır ötesinde ve birde en son uçak kazası böyle bir musibetle karşı karşıyayız. Rabbim daha büyüğünden korusun diyorum. Bizde belaları başımızdan def etmek için kurban keselim dedik. 41 adet Sivas'ımızın hayırseverlerimizin toparladığı, Hayat ağacı derneğimizin destek olduğu değerli kişilerle kurban keselim dedik” açıklamalarında bulundu.