Afetzedeler Sivasspor-Fiorentina maçını ücretsiz izleyecek

Sivas Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan afetzede vatandaşlar, yarın Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçına götürülecek.

Sivas Valiliği koordinesinde, Sivas Belediyesi'nin destekleriyle depremden etkilenerek, Sivas'a getirilerek Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) yerleştirilen afetzede vatandaşlar maça davet edildi. Konu ile ilgili Sivasspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada afetzedelerin ücretsiz olarak Sivasspor ile Fiorentina maçını izleyeceği duyuruldu. Yapılan paylaşıma, “Afetzede kardeşim, seni de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak mücadeleye davetlisiniz. Sivas Belediyesi KYK Binali Yıldırım Yurdu'ndan stadyuma ücretsiz araç kaldıracak” notu eklendi.

Sivasspor ile Fiorentina yarın saat 20.45'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.