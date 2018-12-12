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Afrin şehidinin ismi okulda yaşatılacak

Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’nın 3’üncü gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın adı memleketi Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde yaşatılacak.

Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın adı memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşatılacak.


Çalapverdi İlkokulu/Ortaokuluna Afrin şehidi Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı isminin verilmesi amacıyla tören düzenlendi. Törene şehit ailesi, Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Boğazlıyan Belediye Hamdi Erdal, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törene şehidin eşine ve kardeşine Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi. Okulda şehidin adına düzenlenen şiir ve mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Okul öğrencilerinin oluşturduğu kısa film ve sunum izlendi. Ardından okul girişine, şehidin anısına yapılan anıt kurdele kesimiyle açıldı.

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