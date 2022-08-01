İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre yangın Sivas'ın Şarkışla ilçesi Topaç köyü yolu üzerinde bulanan ağaçlık alanda çıktı. Yangını görenler durumu hemen Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangının yoldan geçen bir araçtan atılan izmaritten dolayı çıktığı düşünülüyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.