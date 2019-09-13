Ahat Kömürlüoğlu: “Güzel takım kurduk”

2019-2020 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Ahat Kömürlüoğlu da yeni sezon öncesi güzel bir takım kurduklarını söyledi.

Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübü Teknik Direktörü Ahat Kömürlüoğlu, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, “Bu yıl Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele edecek kulübümüzün başarılı bir yıl geçirmesi için yeni bir yapılanmayla büyük oranda Sivaslı oyunculardan ve Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerimizden oluşan bir kadro kurarak işe başladık. Özellikle kulübümüzün eğitim, sosyal sorumluluk ve gençleri spora yönlendirme felsefesine uygun olarak bir takım oluşturuldu. Geçirdiğimiz hazırlık döneminde ise kendi tesislerimizde futbolcuların çabuk uyum sağlaması ve kaynaşması için iki ayrı kamp yaparak büyük mesafe kaydettiğimizi düşünüyorum. Yaptığımız çalışmalarla hem fiziksel dayanıklılığımızı artırıp hazırlık maçları ile teknik ve taktik oyunumuzu yerleştirmeye ve oyunumuzu geliştirmeye çalıştık. Hazırlık dönemi boyunca oyuncularımızın çalışma hırsından son derece memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Sakatlık problemi yaşayan oyuncularımızın en kısa sürede takıma katılmasıyla daha güçlü, izleyenlerin zevk alacağı sportmen bir Cumhuriyet Üniversitesi sahada olacaktır. Kurulan kadroda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, bizlere hep destek olan yönetim kurulumuza ayrıca teşekkür ediyorum. Grubumuzda bulunan tüm takımlara başarılar diliyor, hak edenin kazanacağı fair-play içerisinde bir sezon olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.