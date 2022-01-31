İhlas Haber Ajansı

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Ahır çatısı çöktü, facianın kıyısından dönüldü

Edinilen bilgilere göre olay Gemerek ilçesine bağlı Eskiçubuk köyünde meydana geldi.

Yoğun kar yağışıyla birlikte ağırlığa dayanamayan E.G'ye ait ahırın çatısı çöktü. Göçük altında kalan hayvanları kurtarmak için köy sakinleri ile birlikte çalışmaya başlandı. Sivas İl Özel İdaresi ekiplerine haber verilmesi üzerine ekipler bölgeye gelerek hayvanları kurtarma çalışmasına başladı. Göçük altında kalan 19 hayvan kurtarılırken 1 hayvan telef oldu. Çökme sırasında ahırda kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

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