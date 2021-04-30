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Ahıra kapatılan kız çocuğunu KADES uygulaması kurtardı

Babası tarafından şiddet uygulanıp ahıra kapatılan kızı annesinin cep telefonuna yüklediği KADES uygulaması kurtardı.


Sivas'ta geçtiğimiz gün gece yarısı, A.G.Y. isimli kadın, cep telefonuna yüklediği KADES uygulaması ile yardım çağrısı yaptı. Jandarma ekipleri çağrının yapıldığı adrese girdiklerinde İ.Y.'nin cep telefonuna zarar verdiği gerekçesi ile şiddet uyguladığı kız çocuğunu ahıra kilitlediği, aynı şekilde eşi ve diğer çocuklarına da şiddet uyguladığını tespit etti. Ahıra kilitlenen kız çocuğu kurtarılırken İ.Y. gözaltına alındı. KADES uygulamasını kullanarak yardım çağrısında bulunan A.G.Y., dört çocuğu ile birlikte farklı bir ilde ikamet eden ablasının yanına yerleştirildi. Şüpheli hakkında 6284 sayılı kanun kapsamında 3 ay süre ile uzaklaştırma tedbiri uygulandı.

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