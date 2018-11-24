İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahıra sızan kurda çoban köpeği sürprizi

Yaklaşık 250 küçük baş hayvanın bulunduğu ahıra sızan aç kurt, ahırda bulunan çoban köpeğini hesaba katmayınca canından oluyordu.


Yaklaşık 250 küçük baş hayvanın bulunduğu ahırda ki güvenlik kameralarına ilginç bir görüntü yansıdı. Karnını doyurmak için çitleri aşarak ahıra giren aç kurt, ahırda bulunan çoban köpeklerini hesaba katmadı. Karnını doyurmak için koyunlara saldıran kurt, bir anca karşısında köpekleri görünce neye uğradığını şaşırdı. Ahıra girmesi ile çıkması bir olan kurt, kaçmayı başararak canını zor kurtardı. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.