Sivas'ta 6 takımın katılımıyla düzenlenen “Okullar arası gençler futbol il birinciliği” sona erdi. Müsabakalar sonunda Ahmet Ayık Spor Lisesi şampiyon oldu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Futbol İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta düzenlenen “Okullar arası genç erkekler futbol il birinciliği” maçları sona erdi.

4 Eylül spor vadisi futbol sahasında gerçekleştirilen müsabakalar büyük heyecan içerisinde geçerken takımlar dereceye girebilmek için mücadele etti.

Karşılaşmalar sonrası Ahmet Ayık Spor Lisesi, rakiplerini tek tek yenerek şampiyon oldu. Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi ikinci, Atatürk Meslek Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Sivas Teknokent Koleji Meslek Teknik Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu. Müsabakalarda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, okul müdürleri ve antrenörler takdim etti.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren Ahmet Ayık Spor Lisesi gruplarda Sivas'ı temsil edecek.