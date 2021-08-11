Ahmet Oğuz: “Ülke puanı için kazanmak istiyoruz”

Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın sahasında Dinamo Batumi ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da defans oyuncusu Ahmet Oğuz, “İnşallah karşılaşmayı kazanıp, hem ülke puanı için, hem Sivas için kazanıp ileri gideceğimizi düşünüyorum” dedi.

Sivasspor'un 28 yaşındaki defans oyuncusu Ahmet Oğuz, Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın oynayacakları Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi müsabakası öncesi Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısında konuştu.

Oğuz, “Yarın oynayacağımız Dinamo Batumi maçı çok zor olacak. 22 haftadır futbol oynayan bir takım ile oynayacağız. Bizim ise üçüncü resmi maçımız. Tabi zor geçecek bizim için. Kendi sahamızda oynayacağımız için bunu avantaja çevirmek istiyoruz. İnşallah karşılaşmayı kazanıp, hem ülke puanı için, hem Sivas için kazanıp ileri gideceğimizi düşünüyorum. Taraftarlara her zaman ihtiyacımız var ve o yüzden herkesi aşı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.