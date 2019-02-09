Sivas'ta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta üç oğlu ile judo eğitimi alan baba dikkat çekiyor.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Uzak Doğu Sporları Spor Salonu aile boyu judo öğrenmek isteyen spor sevenleri ağırlıyor. Açılan kursa aileler çocuklarıyla birlikte yoğun ilgi gösterdi. Haftanın 5 günü çocuklarıyla birlikte kursa gelen aileler, çocuklarıyla birlikte judo öğreniyor. Kursta üç ve iki oğlu ile judo eğitimi alan iki baba ise dikkat çekiyor.

Judo Antrenörü Hakan Cebeci ilk başlarda velilerin çocuklarıyla kursa geldiğini antrenman bitene kadar kenarda beklediğini belirterek, "Bu zamanı boş geçirmektense aileleri de antrenmana katalım istedik. Ailelerde gönüllü oldular. Judo kıyafeti verdik. Hem çocuklarına örnek oldular, hem de güzel bir kaynaşma oldu. Aile olması, burada kardeş olması, çocuk ve baba olması ortama farklı bir ambiyans katıyor. Babasının yanında çocuğa judo öğretmek, çocuğun konsantrasyonunu sağlamak daha farklı bir şey çünkü çocuk babası varken daha farklı bir psikolojiye bürünüyor. Burada babalar çocuklarına babaymış gibi değil de antrenman arkadaşı gibi davranıyorlar. Herhangi bir şekilde bizim görevimize müdahale etmek durumunda kalmıyorlar. Güzel bir aile ortamı yakaladık. Çocuklar da babalarıyla gittikleri zaten daha fazla motive oluyorlar. Ailecek bu işin içine giriyorlar. Bir ailemiz 4 kişi geliyor, iki oğluyla gelen babamız var. Zaten antrenörümüzde oğluyla geliyor. Bu şekilde daha samimi bir ortam oluyor" dedi.

Oğulları; Oğuzhan (7), Furkan (10) ve Yusuf (12) ile Judo öğrenen baba Ebubekir Kulaksız (38) 5 kişilik bir aile olduklarını ifade ederek, "Dördümüz spora devam ediyoruz. 4 erkeğiz 4'ümüzde sürekli judoya geliyoruz. Çocuklarımla sürekli antrenman yapıyorum. Hocalarımızın teşvikiyle biz burada veli olarak beklerken spor yapmak adına ve çocuklarımızı özendirmek adına hem sosyalleşiyor çocuklarımız, ekranlardan uzak duruyorlar, özgüven sağlıyorlar. Biz de onların sayesinde spor yapıp, ter atmış oluyoruz" diye konuştu.

Çocukları Ali Taha (11) ve Tarık (7) ile antrenmanlara katılan Tamer Bozoğlu da,"Buraya geliyoruz beraber ter döküyoruz. Sağlığımızı korumak iyi bir yaşam sürmek için devam ediyoruz. Hocalarımız sayesinde her şey güzel gidiyor. Çocuklarım bana örnek oluyor. Onlar sayesinde ben boş boş oturacağıma gelip spor yapıyorum" diye konuştu.

Babalarıyla birlikte Judo yapan çocuklar ise bu durumdan çok mutlu olduklarını belirttiler.