İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aile sağlığı merkezi kurşunlandı

Sivas’ta Huzur mahallesinde bulunan Kılavuz aile sağlığı merkezi kurşunlandıEdinilen bilgilere göre, olay, geçtiğimiz günlerde Huzur mahallesinde bulunan aile sağlığı merkezinde meydana geldi.

Sivas'ta Huzur mahallesinde bulunan Kılavuz aile sağlığı merkezi kurşunlandı


Edinilen bilgilere göre, olay, geçtiğimiz günlerde Huzur mahallesinde bulunan aile sağlığı merkezinde meydana geldi. Bayram tatilinin ardından bugün iş başı yapan sağlık personeli, aile sağlığı merkezinin duvar ve camlarındaki kurşun izleri ile karşılaşarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri duvar ve camlara isabet etmiş 27 kurşun deliği tespit etti. Olayda kullanılan silah veya silahların türünün ve kullanan kişi yada kişiler tespiti için geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayda kullanılan silahım av tüfeği olduğu tahmin ediliyor. Başlatılan inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.