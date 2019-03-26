“Ailemizi ihmal ettik Sivas'ı etmedik”

Muhtarlar Deneği tarafından onuruna verilen veda yemeğinde konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, ailesini ihmal ettiğini ama Sivas'ı hiçbir zaman ihmal etmediğini söyledi.

Belediye Başkanı Sami Aydın, Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen veda yemeğine katılıp belediye başkanı olarak mahalle muhtarları ile son kez bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Aydın, kendisini, çocuklarını ve ailesini ihmal ettiğini ancak Sivas'ı ihmal etmediğini belirtip, “Kendimizi, ailemizi, çocuklarımızı ihmal ettik ancak Sivas'ı ihmal etmedik. Bu dünya için değil, ahiret için, Rabbimizin rızası için çalıştık. Halkımızı memnun ettiğimiz zaman dualarının bizimle olacağını biliyorduk. Siyaseti bir hizmet aracı olarak gördük. Hiçbir zaman makamdan güç almadık, kimseyi ezmedik. Herkese eşit hizmet ettik.” dedi.

Sivas Belediyesi Başkanı olduğu süre içerisinde gerçekleştirdiği hizmetlere değinen Aydın, önemli olanın görevde uzun kalmak değil de iz bırakmak olduğunu ifade edip, “Yol, cadde ve kaldırımlarda bir standart oluşturduk. Altgeçitler, kavşaklar, yeni yollar, köprüler ve tünellerle şehir trafiğini rahatlattık. Kuzey ulaşım aksındaki tıkalı noktaları açarak burayı ana güzergah haline getirdik. Karşıyaka ve Kızılırmak üzerine yeni köprüler yaptık. Selçuklu döneminde 2, Cumhuriyet döneminde ise yine 2 köprü yapılan Kızılırmak üzerine biz sadece kendi dönemimizde 8 köprü birden yaptık. Çok görevde kalmak değil, iz bırakmak önemli.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Aydın, mahalle muhtarlarına teşekkür belgesi takdim etti.