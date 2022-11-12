Ak Gençler 500 fidanı toprakla buluşturdu

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu ve Gençlik Kolları İl Başkanı Fatih Sakarya, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri çerçevesinde, Sivas Gençlik Kolları Parti mensupları ile yaklaşık 500 adet fidanı toprakla buluşturdu.

AK Parti'nin doğayla, çevreyle ilgili her şeyin öncülüğünü yapan bir parti olduğunu belirten İl Başkanı Aksu 2023 ve ötesiyle ilgili çok güçlü hedeflerin olduğunu belirterek “Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde toplumun farklı kesimlerini kucakladığı, onlarla bir araya geldiği ve 'Bu yüzyılın hedeflerini birlikte yazalım, Bu yeni sayfanın hikayesini birlikte yazalım.' dediği bir sürecin içindeyiz. Bunun en önemli paydaşları gençlerdir. Bu yüzden gençlerle olmak, geleceğe nefes bırakmak, fidan dikerek vatan toprağının yeşillendirilmesine katkıda bulunmak çok kıymetli ve önemlidir. Türkiye olarak, ağaçlandırma çalışmaları noktasında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Bu yönüyle çok ciddi çalışmalar sürdürülmektedir. Tek bir fidan dikerek yeni bir yaşamın başlangıcını sağlayabilir ve Türkiye Yüzyılına Nefes olabiliriz.” Şeklinde konuştu. .

Etkinlikte, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya, İl Üniversiteler Başkanı Kerem Azattemür, İl Yeni Seçmen Başkanı Merve Mutlu ve partili gençler katıldı.