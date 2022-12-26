Ak Parti bir haftada 3 bin kişinin gönlünü kazandı

AK Parti Sivas İl Başkanlığı yürütülen üye çalışmaları çerçevesinde önemli bir başarı elde etti. Teşkilat mensupları bir hafta süre içinde yapıkları çalışmalarda il merkezi ve ilçede yaşayan seçmenleri kapı kapı dolaşarak, farklı yaş grubundan 3 bin yeni üyeyi parti bünyesine kattı. AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu yeni üye kaydı çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirterek, “AK Parti, şehrimizde ve ülkemizde çok önemli hizmetler gerçekleştirmiş ve Türkiye'ye adeta çağ atlatmıştır. Partimiz ve liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan toplumun her kesimini kucaklamış, kendisini dünyaya kanıtlamış, milletimizin gönlünde her zaman birinci sırada yer almıştır” dedi.

“Bu sayıyı 5 bine tamamlayacağız”

Başkan Aksu, ay sonunda 3 bin olan üye sayısını 5 bine çıkaracaklarını belirterek, “Üye çalışmalarımız sırasında teşkilat mensuplarımız ile memleketimize olan sevdamızı ve hükümetimizin gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki hizmetleri vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Şehrimizde yapılan hizmetler hakkında istişare ediyor, fikir ve görüşlerini alıyoruz. Bir hafta içinde partimize teveccüh gösteren 3 bin yeni yol arkadaşlarımızı teşkilatımızın bünyesine kattık. Aralık ayı sonu itibari ile bu sayıyı 5 bine tamamlayacağız. Ben AK ailemize katılan yeni yol arkadaşlarımıza kıymetli hemşerilerime ‘Hoş geldiniz' diyor, büyük bir özveriyle sahada çalışmalarını sürdüren, katkısı olan tüm fedakar teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. 'Kutlu Dava, Güçlü Türkiye' hayalimizle 2023 hedeflerimize gücümüze güç katan yeni üyelerimizle birlikte, ülkemize ve şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.