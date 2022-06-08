AK Parti İl Başkanı Aksu: “Sivas'ın CHP'ye ihtiyacı yoktur”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap veren AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, “Sivas'ın CHP'ye ihtiyacı yoktur” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meclis Grup Toplantısında, Sivas merkeze bağlı Yakupoğlan Köyündeki bir okul inşaatı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, “Okulun yerini bize tahsis etsinler, ben okulunuzu 1 yıl içinde yapacağım ve size teslim edeceğim” demişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, projenin ihale aşamasında olduğunu belirterek “Sivas'ın CHP'ye ihtiyacı yoktur” dedi.

“Sivas'ımızı olumsuz lanse ederek algı yapma projesidir”

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap veren ve kentteki eğitim projelerinden bahseden Aksu, “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün bir talihsiz açıklama yaparak Sivas üzerinden gündeme gelmek istemiştir. Bu talihsiz açıklama Sivas'ımızı olumsuz lanse ederek algı yapma projesidir. Sivas'ı eğitim üzerinden eleştirmeye kalkan sayın genel başkan bilmelidir ki Sivas, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki hükümetlerimiz zamanında, eğitimden ulaşıma, sağlıktan-turizme, gençlik ve spordan sanayi alanına kadar en büyük payları almıştır ve almaya da devam edecektir. AK Parti hükümetleri öncesinde, yani 2002-2003 eğitim öğretim yılında aktif kullanılan 3 bin 278 derslik var iken günümüz itibariyle aktif kullanılan 6 bin 301 derslik bulunmakta ve yüzde 100 oranına yakın artış sağlanmıştır. 2003-2022 yılları arasında ilimize toplamda 3 bin 23 ilave derslik yapılmıştır. İlköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 26 iken günümüz itibariyle 16'dır. Ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 iken günümüz itibariyle 20'dir. Öğretmen sayısı 6 bin 146 iken günümüz itibariyle 9.640'tır ve yüzde 57 oranında artmıştır. Özellikle üniversite öğrencilerimiz için yaptığımız 10 bin kişilik öğrenci yurdu eğitime ne kadar önem verdiğimizi göstermektedir. Bahsi geçen ve olumsuz algı oluşturulmaya çalışılan Yakupoğlan köyünde bulunan ilkokul/ortaokul binasının depreme dayanıklı olmadığı tespit edilerek 2020 yılında yıkım kararı alınmıştır" diye konuştu.

“Sivas'ın CHP'ye ihtiyacı yoktur”

İhale sürecinden de bahseden İl Başkanı Hakan Aksu, “21 Ağustos 2020 tarihinde yeni okul binası yapımı için ihaleye çıkılmış ve yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. Ancak gelişen süreçte yüklenici firma tasfiye talebinde bulunmuş, bu nedenle 24 Mayıs 2022 tarihinde projenin tasfiyesine karar verilmiştir. Söz konusu işin yeniden ihale edilebilmesi için gerekli izin alınmak üzere MEB Strateji geliştirme Başkanlığına bilgi ve belgeler gönderilmiştir. Devletimiz tarafından yeni ihale süreci başlatılmış olup 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilecektir. Halka hizmet hakka hizmet düsturuyla tüm Türkiye'de projelerini hayata geçiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri olarak genel başkana diyorum ki bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Asıl siz seçim dönemlerinde belediye başkanlarınızın verdiği sözleri ve sizin de altına imzanızı attığınız vaatleri yerine getirin. Sivas'ın CHP'ye ihtiyacı yoktur, Sivas'ın her zaman yanında 'Arkasında Sivas Olanın Sırtı Yere Gelmez' diyen Recep Tayyip Erdoğan vardır” dedi.