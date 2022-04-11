AK parti teşkilatı iftarı güvenlik güçleriyle birlikte yaptı

AK Parti Sivas Teşkilatı, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177'inci yıldönümü nedeniyle Merkez ve İlçelerde iftarlarını Karakollarda ve Emniyet Müdürlüklerinde Polislerimizle yaptı. AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya ve teşkilat mensupları Altuntabak Şehit Adem Tut Polis Merkez Amirliğini ziyaret ederek burada görevli güvenlik güçleri ile birlikte iftar yaptı. Oldukça sıcak ve samimi ortamda gerçekleştirilen iftar, hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi. AK Parti Sivas İlçe Başkanlıkları ise kendi ilçelerindeki Emniyet Müdürlüklerini ve Emniyet amirliklerini ziyaret ederek ilçe güvenlik güçleri ile birlikte iftar yaptı.

İftar programında konuşan AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, “Ülkemizin bekası ve milletimizin güvenliği için çalışan, gerektiğinde şehadete gözünü bile kırpmadan koşan Türk polisinin 10 Nisan Polis Haftasını ve 177. kuruluş yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Vefat edenlere, şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara ise sevdikleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içinde hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Bizim için oldukça önemli bir yere sahip olan polislerimize teşekkürlerimizi bildirmek için, onların yanında olduğumuzu hissettirmek adına bugün Sivas Teşkilatı olarak böyle bir iftar tertip ettik. Biz Merkezde, İlçe teşkilatlarımız ise ilçelerindeki güvenlik güçleri ile iftarlarını gerçekleştirdiler. Ben bu vesileyle tekrar tüm polislerimizin gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

AK parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ise, “Huzur ve güvenliğimiz için cesaretle, büyük bir özveri ile gece gündüz çalışan tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası'nı kutluyor, görevi başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmetle ve minnete anıyorum” dedi