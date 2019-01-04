Akademisyenler ve öğrenciler konserde bir araya geldi

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen konserde Anadolu Grubu ve Grup Türkücü sahne aldı. Anadolu Grubu'nun Üniversite Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda gerçekleştirilen konserine akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı. Konserde “Elfida, Islak Islak, Deniz Üstü Köpürür” gibi şarkılar seslendirildi.Grup Türkücü tarafından aynı salonda verilen konsere Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Muammer Çırçır, idari personel ve öğrenciler katıldı. Konserde; “Urfa'nın Etrafı, Söyleme, Ah Yalan Dünya, Sunam” gibi türküler seslendirildi.