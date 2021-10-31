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Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü

Sivas’ta bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın faciaya dönüşmeden söndürüldü.

Sivas'ta bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın faciaya dönüşmeden söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre yangın kent merkezi Taşlıdere mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun kazan dairesinde meydana geldi. Kazan dairesinde çıkan yangın, bitişiğinde bulunan ağaçlık alana sıçradı. Yoğun dumanın fark edilmesi üzerine durum Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürdü. Faciadan dönülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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