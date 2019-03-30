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Akçakale'den kopan dev kaya eve çarptı

Sivas’ın Kangal ilçesi Akçakale köyünde bulunan Akçakale’nin yıkıntılarından kopan dev kaya bir evin duvarına çarptı.

Sivas'ın Kangal ilçesi Akçakale köyünde bulunan Akçakale'nin yıkıntılarından kopan dev kaya bir evin duvarına çarptı.


Olay, geçtiğimiz gece Akçakale köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köyün hemen yanında bulunan Akçakale'nin yıkıntılarından kopan yaklaşık bin tonluk bir kaya kütlesi Veysel Çıtak'ın ikamet duvarına çarparak içeri girdi. Evde hasar oluştu. Olay sırasında Çıtak ailesinden 2 kişinin evde bulunduğu, olayı yara almadan atlattıkları öğrenildi.


Olay yerinde inceleme yapmak üzere Sivas AFAD İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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