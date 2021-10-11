AKD KİDS Anaokulundan örnek etkinlik

Sivas AKD KİDS Anaokulu, öğrencilere hayvan sevgisi aşılıyor. Hayvan sever çocuklar yetiştirmeyi ilke edinen anaokulu belirli aralıklarla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda AKD KİDS Anaokulu sokak hayvanları için kuş evlerinin yanı sıra, yemleme faaliyeti yaptı.

“En önemli görevimiz''

Sivas AKD KİDS Anaokulu Kurucusu Cengiz Akpolat, “Çocuklarda hayvan sevgisinin oluşması ailede başlıyor ve sonraki sosyal ortamlarında devam ediyor. Ebeveynleri tarafından sağlanan bu ortamda çocuklara küçük yaştan itibaren hayvanlı kitapların okunması, hayvanları tanımaları için imkân verip onları hayvanların olduğu doğal ortamlara götürmeleri, hayvan korkusu olsa daha bunu çocuklara yansıtmamaları en önemli noktadır. Düzenli olarak hayvanlarla bir arada olan çocuklar daha dışa dönük, kendi kararlarını daha erken yaşta alabilen, özgüvenli ve empati kurabilen bireyler oluyorlar. Kendinden başka bir canlının sorumluluğunu üstlenebilmiş olmak kişilik gelişimlerine çok büyük katkı sağlıyor. Daha güzel ve sevgi dolu bir dünya için ebeveynler olarak çocuklarımıza bu sevgiyi doğumdan itibaren aşılamak en önemli görevimiz. Bizde Sivas AKD KIDS ailesi olarak her canlıya sevgi ile yaklaşan bireyler yetiştirme arzusuyla çocuklarımıza her zaman hayvan sevgisi aşılamayı ilke edindik” dedi.