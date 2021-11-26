AKD KİDS öğrencilerinden öğretmenler günü etkinliği

Düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerine şiirler okuyarak 24 Kasım öğretmenler günlerini kutladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Sivas AKD KİDS Anaokulu kurucusu Cengiz Akpolat, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekerek, “Öğretmenlerimiz, bize bilgi veren, bizi yoğurup şekillendiren, ailemizden sonra bizi yetiştirip bizi birey yapan, topluma en iyi şekilde kazandıran emekçilerimizdir. Öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerden ayıran en önemli özelliği malzemesinin ve meyvesinin insan olmasından kaynaklanır. Öğretmenlik mesleğinin önemini her seferinde dile getiren Atamız cehaletin düşmanı olarak öğretmenlerimizi görmüştür. Bir sözünde, ‘'Benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Topluma, milletime ben, öğretmenlik yapabiliyorsam, beni onunla anlatın. Yoksa kazandığım zaferler, yaptığım öteki işlerle beni anlatmanız pek önemli değildir.'' diyerek öğretmenliğe verdiği önemi en iyi şekilde göstermiştir. Bizde Sivas AKD KIDS ailesi olarak tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz” dedi.