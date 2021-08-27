Akgören ile 10 bin 780 dekar tarım alanı suyla buluşacak

Sivas'ın Zara ilçesinde yapımı devam eden Akgören sulama inşaatının tamamlanması ile 10 bin 780 dekar tarım alanı suyla buluşacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız; Zara Akören Sulaması İnşaatında çalışmalara başlandığını projenin bitirilmesi ile birlikte 10 bin 780 dekar tarım alanın sulamaya açılacağını söyledi.

Yıldız, projenin yüzde 50'lik kısmının tamamlandığını ifade edip, “46 bin 770 metre sulama hattında, 3 bin 605 metre CTP boru imalatı, 28 bin 300 metre HDPE boru imalatı, 138 adet sanat yapısı imalatı ve 6 bin 143 metre drenaj kanalı imalatı tamamlanmıştır. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 10 milyon 719 bin 96 Türk Lirası katkı sağlanacaktır.” dedi

Yıldız, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirtip, “Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” şeklinde konuştu.