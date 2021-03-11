Akıl almaz görüntü, neden yaptığını hiç kimse anlamadı

Sivas'ta bir genç kadının cami bahçesindeki ağacı asılarak kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kadın ve arkadaşlarının kırılan ağacı tekrar tutturmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

Sivas kent merkezi 4 Eylül Mahallesi Yayla Camii'nde ilginç bir olay yaşandı. Bir grup genç kokağa çıkma kısıtlamasına rağmen cami bahçesinde vakit geçirdi. İçlerinden genç bir kadın, bahçede bulunan ağaç fidanına tırmanmaya çalıştı. Kadının ağırlığına dayanamayan ağaç fidanı ikiye ayrıldı. Genç kadın ve arkadaşlarının kırılan ağacı tekrar tutturmak için çabaladıkları anlar ilginç görüntüler oluşturdu, bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah namazı için camiye gelen cemaat, kırık olan ağacı görünce güvenlik kamerasını izledi ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Öte yandan genç kadının ağacı kırdığı anlar görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü.

Kimse alam veremedi

4 Eylül Mahallesi Muhtarı Numan Kaya, ağacı kıran genç kadına tepki göstererek, “Sabah namazında camiden çıktığımız zaman ağacın kırıldığını fark ettik. Kamera görüntülerini seyrettiğimizdeyse ağacın isteyerek ve bilerek kırıldığını fark ettik. Gerek emniyet güçlerine gerek karakolumuza bilgi verdik. Ceza vermek, herhangi bir şey yapmak istemiyoruz ama bir ağaç kolay yetişmiyor. Elinde bir fidan olsa bile dikmek gerekiyor. Kolay yetişmedi bu ağaç, yaklaşık 15 yıllık bir fidanımız bu. Yazık, eğitim şart. Çocuklarımıza eğitim vermeliyiz. Akşam 21.30 saatleri, yasağın olduğu bir saat. Asılmak ne demek, ağacı bilerek ve isteyerek kırmak ne demek” dedi.