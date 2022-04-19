Akıl ve Zekâ Oyunları İl Turnuvası düzenlendi

8 ayrı kategoride düzenlenen turnuvaya ilkokullarda 114, ortaokullarda ise 81 öğrenci katılım sağladı. Buruciye Bilim ve Sanat Merkezinde düzenlenen final müsabakalarının ardından dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Milli Eğitim Şube Müdürü Hülya Bozbıyık, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Turnuvaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden Vali Ayhan, derece elde eden ve Türkiye finalinde Sivas'ı temsil edecek öğrencileri kutlayarak başarılar diledi.

Bir süre öğrenci, öğretmen ve velilerle sohbet eden Vali Ayhan ve Milli Eğitim Müdürü Aslan, turnuvada dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.