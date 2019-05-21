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Akıllı kumaşlara boya ürettiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde giyilebilir akıllı halokromik tekstil ürünleri için tekstil boyası üretildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde giyilebilir akıllı halokromik tekstil ürünleri için tekstil boyası üretildi.


Akıllı kumaşlar için boya üretilen projenin sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ebru Yabaş, yaptığı deneysel çalışmalar sonucunda oldukça geniş pH aralığında, belirgin renk dönüşümlerine sahip tekstil boyası ürettiklerini belirterek, “Deneysel çalışmalarla ürettiğimiz tekstil boyasının toksik olmaması, düşük maliyetle üretilebilmesi, geri dönüşümlü tekrar kullanılabilmesi, yüksek kimyasal ve termal kararlılığa sahip olmasından dolayı pek çok uygulama alanında kullanım potansiyeline sahip olabileceği değerlendirilmektedir. Diğer yandan, sentezlenen boyanın floresan optik pH sensör özelliğine sahip olduğu da gözlenmiştir. Boyanın ilave bu özelliği, uzaktan algılama yeteneğini de kazandırdığından kullanım alanını daha da genişletmektedir” dedi.



Tekstilde katma değeri arttıracak


Yabaş, geliştirdikleri boyanın tekstil sektöründe katma değeri arttıracağını ifade ederek, “Bu boya kullanılarak, yaraların iyileşme süreçlerini ve iltihaplanma olasılıklarının bandajlardaki basit bir renk değişimi gözlenerek takip edilmesi, insan vücudu için hayati bir parametre olan pH'ın kolaylıkla belirlenebilmesi mümkün görülmektedir. Ürün kullanım alanlarının, zaman içinde kullanım ihtiyacına bağlı olarak artabileceği değerlendirilmektedir” dedi.



Prototip aşamasında


Ürünün prototip aşamasında olduğunu kaydeden Yabaş, “Üretilen boyanın farklı giyilebilir tekstil ürünlerine işlenmesi ile farklı uygulamalarda prototiplerinin hazırlanması için girişimlerde bulunulmuştur. Ürünün prototipinin hazırlanmasının ardından patent başvurusu yapılması planlanmaktadır” şeklinde konuştu.

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