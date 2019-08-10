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Akıllı sinyalizasyon sistemi kullanımına başlandı

Sivas Belediyesi artan araç sayısı ve buna bağlı oluşan trafik nedeniyle yayaların sıkıntı yaşamaması için akıllı sinyalizasyon sistemini hayata geçirdi.


İlk etapta şehrin iki noktasına yapılan sinyalizasyon sistemi yayaların karşıdan karşıya geçmeleri için büyük kolaylık sağlıyor.


Mevlana Caddesi ve Kayseri Caddesi üzerinde hizmete sunulan Akıllı Sinyalizasyonlar; yayaların karşıya geçmek istedikleri zaman çalışıyor. Karşıya geçmek isteyen yayaların trafik lambasına konulan butona basması ile çalışan sistemde, 60 saniye içerisinde yayaya yeşil araçlara ise kırmızı yanıyor.


Sinyalizasyon sayesinde yoğun trafikte karşıya geçmekte zorlanan yayalar artık diledikleri zaman karşıya geçebiliyor.

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