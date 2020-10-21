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Akıncılar'da 58 ünite kan toplandı

Türk Kızılay’ı Sivas Şubesi ile Akıncılar Kaymakamlığı koordinesinde ilçede gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılay'ı Sivas Şubesi ile Akıncılar Kaymakamlığı koordinesinde ilçede gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Salgın sürecinde kan stokları azalan Türk Kızılay'ı Sivas Şubesi gezgin kan bağışı aracının ilçelerine geldiğini öğrenen vatandaşlar kan bağışında bulundu.


58 ünite kan toplandığını açıklayan Kızılay temsilcileri kan bağışı kampanyasına katılan vatandaşlara duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

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