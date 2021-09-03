Akkuş, dereceye giren öğrencileri altınla ödüllendirdi

Sivas İl Müftülüğü tarafından Kur'an Kursları Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması düzenlendi.

Hafızlık yarışması kategorisinde erkek hafızlar arasından Atahan Şimşek, kız öğrenciler arasından ise Rana Nida Doğan birinci oldu. Kur'an-ı Kerim Yüzüne Güzel Okuma Yarışmasında da erkek öğrenciler arasından Hasan Yeniyapan, kız öğrenciler arasından ise İrem Su Doğan birinci olarak bölge yarışmalarında katılmaya hak kazandı.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş, yarışmada dereceye giren öğrencileri altınla ödüllendirdi.