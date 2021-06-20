Akkuş'tan Genç Atölye'ye ziyaret

Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, İl Müftülüğü Gençlik Merkezinde Kadın Gençlik Koordinatörlüğünce gençlere yönelik yapılan çalışmaları ve etkinlikleri yerinde incelemek ve gençler ile hasbihal etmek amacıyla Genç Atölye'yi ziyaret etti.

Ziyarette Vaize Fatma Karaduman, Müftü Akkuş'a Genç Atölye'de yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi verdi.

“Manevi dünyaları zenginleşiyor”

Vaize Karaduman; “Pandemiyle birlikte insanımız kaygılı ve zorlu bir süreç geçiriyor. İnsan insanın sohbetine hasret kaldı. Gençlerimiz ise umutsuz ve yorgun düştüler. Genç Atölye ortamında kendi imkânlarımızla mini bir atölye kurduk. Gençlerimiz, gençlik merkezimizde arta kalmış malzemeleri değerlendirerek elişi üretimi yapıyor, ürettikçe kendilerine inanıyor ve geleceğe umutla bakıyorlar. Atölye süresince birbirleriyle hasbihal edip kardeşlik bağları kuruyor, bir taraftan geri dönüşüm farkındalıkları artıyor, el sanatları gelişiyor diğer taraftan yapılan sohbetlerle manevi dünyaları zenginleşiyor” dedi.

Ziyarette gençlerle yakından ilgilenen Müftü Akkuş, gençlik merkezi sorumlularına ve gençlik koordinatörlerine teşekkür etti.