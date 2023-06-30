İhlas Haber Ajansı

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Akrabalar arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 5 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde aynı köyden oldukları öğrenilen akrabalar arasında silahlı sopalı kavga çıktı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde aynı köyden oldukları öğrenilen akrabalar arasında silahlı sopalı kavga çıktı. Kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kavga, Gürün ilçe merkezinde meydana geldi. Kaledere köyünden oldukları öğrenilen akrabalar arasından önceden bulunan husumet nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre, kavgada 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden silah ve sopa darbeleriyle yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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