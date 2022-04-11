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Aktepe, yemlik arpa miktarının arttırılmasını istedi

Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’ı ziyaret ederek Sivas’a verilen yemlik arpa miktarının arttırılmasını talep etti.

Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'ı ziyaret ederek Sivas'a verilen yemlik arpa miktarının arttırılmasını talep etti.


Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Sivas'a yemlik arpa satışında 7 Bin Ton kontenjan verilmişti. Verilen miktarın 2 ilçenin ihtiyacını ancak karşılayacağı belirten Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'ı makamında ziyaret ederek miktarın arttırılması talebinde bulundu.


Başkan Aktepe, çiftçilerin taleplerini ileterek, “Biz, Ziraat Odaları olarak Sivas'ta çiftçilerimizin bu alımdan faydalanması için talepleri alıyoruz. Gürün, Kangal ve Şarkışla'da müracaat sayısı yaklaşık 10 Bini buldu. Kişi başına Bir ton arpa verildiğini hesaba katarsak iki ilçeye ancak yetecek. TMO Genel Müdürümüzle yaptığımız görüşmede bu durumu anlattık. Mevcut 7 Bin tonun arttırılmasını talep ettik.” şeklinde konuştu.

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