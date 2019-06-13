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Akü hırsızları güvenlik kamerasında

Sivas’ta gün ortası bir kamyonun akülerini çöküp çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Sivas'ta gün ortası bir kamyonun akülerini çöküp çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.


Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta bulunan 4 Eylül Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. İki hırsız gün ortası park halindeki bir kamyonun iki aküsünü söküp çaldı. Hırsızlardan biri aküleri söken diğer arkadaşına gözcülük etti. Fark ettirmeden aküleri çaldığını düşünen hırsızlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. Kamera olup biterleri an ve an kaydetti.

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