Alanyaspor - Sivasspor maçında Yiğit Arslan düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Alanyaspor-Sivasspor maçında hakem Yiğit Arslan görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 17.00'da oynanacak olan Alanyaspor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada İzmir Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Yiğit Arslan düdük çalacak. Arslan'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.