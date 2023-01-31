İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Alanyaspor - Sivasspor maçının VAR'ı Emre Malok

DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Emre Malok oldu.

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Saat 17.00'da başlayacak mücadelede hakem Yiğit Arslan düdük çalacak. Arslan'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.


Bu müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok'a AVAR olarak Mustafa İlker Coşkun ile İbrahim Bozbey eşlik edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.