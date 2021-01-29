İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aldıkları eğitimle pistlerin karını atıyorlar

Sivas’ta yaz aylarında Yıldızdağı Eğitim ve Kayak Simülasyon Merkezi’nde eğitim alan sporcular beklenen karın yağması ile Yıldız Dağı Kayak Merkezinde pistlerin karını atıyor.

Sivas'ta yaz aylarında Yıldızdağı Eğitim ve Kayak Simülasyon Merkezi'nde eğitim alan sporcular beklenen karın yağması ile Yıldız Dağı Kayak Merkezinde pistlerin karını atıyor.


Sivas'ta geçtiğimiz günlerde sezon açılışını yapan Yıldızdağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yarıyıl tatilinin başlaması ile kayakseverlerin uğrak yeri haline gelen merkezde sporcular da antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Yaz aylarında Sivas Valiliği tarafından hizmete alınan ve Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan Yıldızdağı Kayak Eğitim ve Kayak Simülasyon Merkezi'nde eğitimlerini sürdüren öğrenciler şimdilerde Yıldız Dağı Kayak Merkezinde pistlerin karını atıyor. Yaklaşık 10 bin öğrenci, Kış Sporları Eğitim Merkezi'nde eğitim alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.