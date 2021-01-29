Aldıkları eğitimle pistlerin karını atıyorlar

Sivas'ta yaz aylarında Yıldızdağı Eğitim ve Kayak Simülasyon Merkezi'nde eğitim alan sporcular beklenen karın yağması ile Yıldız Dağı Kayak Merkezinde pistlerin karını atıyor.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde sezon açılışını yapan Yıldızdağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yarıyıl tatilinin başlaması ile kayakseverlerin uğrak yeri haline gelen merkezde sporcular da antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Yaz aylarında Sivas Valiliği tarafından hizmete alınan ve Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan Yıldızdağı Kayak Eğitim ve Kayak Simülasyon Merkezi'nde eğitimlerini sürdüren öğrenciler şimdilerde Yıldız Dağı Kayak Merkezinde pistlerin karını atıyor. Yaklaşık 10 bin öğrenci, Kış Sporları Eğitim Merkezi'nde eğitim alıyor.