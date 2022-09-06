Alevler geceyi aydınlattı, ev tamamen yanarak kül oldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Sağır Mahallesinde bulunan Soydan Erdoğan'a ait tek katlı müstakil binada çıktı. Gece yarısından sonra neden çıktığı belirlenemeyen yangın kısa sürede tüm evi kapladı. Evden yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı. Binadan bulunanlar zarar görmeden tahliye edildi. Yangın Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle söndürüldü. Yangın söndürüldüğünde ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.