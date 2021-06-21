Alevlerin sardığı evden yaralı çıktı

Sivas'ın merkeze bağlı Güney köyünde çıkan yangında 1 kişi hafif şekilde yaralandı .Edinilen bilgilere göre olay kent merkezine bağlı Güney köyünde meydana geldi. M.K. ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin dört bir yanını sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Olayda S.K. hafif şekilde yaralandı. S.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezinde ki hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.