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Alevlerin sardığı tandır evi kullanılmaz hale geldi

Sivas’ın Ulaç ilçesinde gece yarısı çıkan yangında alevlerin sardığı tandır evi kullanılmaz hale geldi.

Sivas'ın Ulaç ilçesinde gece yarısı çıkan yangında alevlerin sardığı tandır evi kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre yangın gece yarısı Ulaş ilçesi Ekincioğlu köyünde, Hami Çaymaz'a tandır evinde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evi sardı. Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma olmayan yangında ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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