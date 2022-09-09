Ali Şaşal Vural 90+2'de penaltı kurtardı

DG Sivasspor sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk etti. Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural penaltıyı kurtararak takımına bir puanı kazandıran isim oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Sivasspor sahasında Slavia Prag ile 1-1'lik berabere kaldı. Yiğidolar'ın tek golü 42. dakikada Dia Saba'dan geldi. Slavia Prag'ın golünü kaydeden isim ise Olayinka oldu.

90+2. dakikada Slavia Prag kazandığı penaltı atışından yararlanamadı. Sivasspor file bekçisi Ali Şaşal Vural penaltıyı kurtararak takımına bir puanı kazandıran isim oldu.

Taraftarlar maç sonu Ali Şaşal'ı tebrik ederek tezahüratlarda bulundular.